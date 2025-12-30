サッカーJ1・ファジアーノ岡山はFW 河野孝汰選手がレノファ山口FCから完全移籍加入することを発表しました。 河野選手は今季J2で13試合出場し2得点をあげています。ファジアーノへの移籍を受けて河野選手はクラブのホームページでコメントを発表しています。「ファジアーノ岡山に関わる全ての皆様、はじめまして。レノファ山口FCから完全移籍してきました河野孝汰です。1日でも早くチ&#