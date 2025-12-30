愛らしい姿と素朴な音色で人気の干支の土鈴づくりが、庄原市東城町で行われています。 カラコロと優しい音色の「東城土鈴」。 東城町川西の東寿園福祉作業所で、１９８９年から毎年、作っています。 利用者や職員らが１０月中旬から作業を始め、粘土での型作りから窯での素焼きをへて、色や絵つけなど 最後の仕上げに追われていました。 来年の干支は午。カープのロゴ入りや丸い形の土鈴など、干支らしい見た目に色つけ