今年も残すところ、あとわずかとなり、庄原市内の手打ちそば店では、年越しそばの準備で 大忙しとなっています。 庄原市一木町の一寸そば屋では、地元で栽培したソバを丁寧に製粉して、平成元年から毎年、年越し用のソバを打っています。 この日は営農集団のメンバー１０人が 朝早くから集まって、慣れた手つきで粉を混ぜて団子にしたり、麺棒を使って生地を作ったりしていました。 今年はシカによる獣害で、１ｔしか収穫