白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】鈴木愛さんが振り袖に着替えました■ニトリレディス（8月28〜31日、北海道・北海道カントリークラブ 大沼コース、優勝：鈴木愛）最終日を13位から出た鈴木愛は、ボギーなしの5バーディで「68」。3打差を逆転し、トータル12アンダーで今季初優勝を飾った。ツアー通算21勝目。31歳となってから初めて手にし