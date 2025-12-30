歌手の工藤静香（55）が28日、自身のインスタグラムを更新。自宅に飾られた植物を公開した。【写真・動画】「植物園みたい」グリーン豊かな自宅を披露した工藤静香「前から育てたでアデニウム 冬が越せないので部屋の中へ」（原文ママ）とつづり、室内に飾られたアデニウムを動画で紹介。種から育てたそうで、「こんなでっかくなったんだよ」「すごくない？」と語りかけながら、太くて背が低いものや、細くて背が高いものなど