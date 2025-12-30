川口オートのスーパースターフェスタは4日目を迎えた。1Rを制したのは古木賢（39＝川口）。スタートを決めた三宅真央をあっさりかわし、堅実に粘り込んだ。「電気系統を一式やったら乗り味が変わりました」と満足そうに今節初勝利を振り返った。頑張りたい理由がある。全国高校ラグビー。母校の慶応志木（埼玉）が初出場ながら、1回戦で青森山田を下し、この日は鹿児島実を撃破。元日の3回戦へと駒を進めたのだ。「後輩の