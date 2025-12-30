フリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が30日、インスタグラムを更新。第3子の妊娠を発表した。リイナは「2025年の私の一大ニュースは、テオが家族に加わったこと。そして、新しい命も授かりました」と、第3子の妊娠を報告した。続けて「三人目にして初めてのつわりを経験して、船乗りになったような気分で過ごした日々もありましたが、今は落ち着いて、ゆっくりおだやかに過ごしています。横になりがちなわたしの上には、いつも