漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で2年連続ファイナリストとなったエバースの佐々木隆史（33）と町田和樹（33）が29日深夜放送のニッポン放送「エバースのオールナイトニッポン」に出演。M−1グランプリを振り返った。佐々木は「1本目の車のネタが870点っていう。平均点が歴代2位。とんでもない。21回で歴代2位の点を取って2本目1票も入ってない」とあらためて解説し、笑わせた。町田は1本目の手応えをふまえ、「（優勝だと