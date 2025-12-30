オープンドアが運営する「トラベルコ」は12月23日、同サイト内の検索データに基づく「2026年1〜2月の人気国内旅行先ランキング」を発表した。2026年1〜2月 人気国内旅行先ランキング2026年1〜2月の人気国内旅行先ランキングでは、1位に「沖縄県」、2位に「北海道」、3位に「福岡県」がランクイン。温暖な沖縄と雪の北海道、対照的な魅力を持つ2エリアが上位を占めた。4位以下は「大阪府」「東京都」「千葉県」「長崎県」「愛知県」