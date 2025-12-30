ふたりとも子どもを望んでいる場合、ブライダルチェックを受けること自体は決して不自然なことではありませんし…結果に問題がなくて喜ぶのもわかるのですが…「母さんに教えなくちゃ〜！」って、うーん。ちょっと怖い！母と息子の一致団結感すごいですよね。【まんが】義母に奪われた私の子(ウーマンエキサイト編集部)