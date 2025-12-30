第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は来年１月２、３日、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖までを往復する１０区間２１７・１キロのコースで行われる。勝負の行方を左右する各校のエースたちを紹介する。前回大会で「次も５区を」と告げられた城西大の斎藤将也は、前回の復路が行われた１月３日に「次も５区を走ってほしい」と櫛部静二監督から告げられた。本人もそのつもりだった。初めて