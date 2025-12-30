不倫は相手を傷つけるだけでなく、その人の人生をめちゃくちゃにする恐れがある、最低な行為ですよね。どん底に落ちてしまったとき、まるで女神のような存在が現れて、立ち直れた男性もいるようで……？今回は、運命の出会いでサレ夫の人生が好転した話をご紹介いたします。サレ夫を救った出会い「妻に不倫されて離婚することになりました。妻のことをすごく愛していたし、妻も俺のことを大切に思ってくれていると信じていたため