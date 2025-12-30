横浜市の温泉施設で、3歳の女の子を盗撮しようとした疑いで会社員の男が逮捕されました。長久貴容疑者（34）は28日、横浜市鶴見区の温泉施設で、メガネ型の隠しカメラを使って父親と男湯に入っていた3歳の女の子の裸を盗撮しようとした疑いが持たれています。浴槽内での長久容疑者の様子を不審に思った客が従業員に伝えたことから事件が発覚しました。長久容疑者は調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めているということで