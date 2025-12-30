漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で2年連続ファイナリストとなったエバースの佐々木隆史（33）と町田和樹（33）が29日深夜放送のニッポン放送「エバースのオールナイトニッポン」に出演。M−1グランプリを振り返った。佐々木は「毎年年末年始のこの枠はM−1チャンピオンが担当しているということで、去年、一昨年は令和ロマンが担当していたそうです。ということでね、今年のM−1グランプリチャンピオンの僕たちエバースが