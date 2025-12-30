午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５１８、値下がり銘柄数は１０１１、変わらずは７０銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に鉱業、石油・石炭、海運、精密機器など。値下がりで目立つのは証券・商品、非鉄金属、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS