シカゴ・ブルズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2025年12月30日（火）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 101 - 136 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのシカゴ・ブルズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし23-21で終了する。第2クォ&#125