ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ニューヨーク・ニックス日付：2025年12月30日（火）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 125 - 130 ニューヨーク・ニックス NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ニューヨーク・ニックスがスムージー・キング・センタ&#125