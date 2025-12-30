［高校選手権・１回戦］高川学園（山口）３−０ 福井商（福井）／12月29日／NACK５スタジアム大宮12月29日、福井商は全国高校サッカー選手権大会の１回戦で高川学園と対戦し、０−３で敗れた。難しい戦いを強いられたものの、最後まで諦めなかった。特に後半の20分以降は相手陣内に押し込む場面が増え、懸命にゴールを目ざした。そのなかで印象的だったのがDF森川太陽だ。３バックの左でスタメン出場すると、守備をこなしつ