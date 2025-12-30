高校選手権で生まれたスーパーゴールが、海を越えて脚光を浴びた。12月29日に行なわれた１回戦で、尚志（福島）が高松商（香川）と対戦。６−０で快勝を飾った。圧巻のゴラッソが生まれたのは、この試合の開始３分だった。尚志のDF松澤琉真がセンターサークル付近でボール受けると、右足を一閃。豪快なロングシュートを叩き込んでみせた。この超絶弾を取り上げたのが、中国メディア『懂球帝』だ。「素晴らしいシュー