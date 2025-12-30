『堂本兄弟2025』（フジテレビ系）の公式SNSにて、DOMOTO（堂本光一・堂本剛）らとゲスト出演する木村拓哉の集合ショットが公開され、注目を集めている。 【画像】木村拓哉＆堂本光一＆堂本剛ら『堂本兄弟2025』集合ショット／同じポーズの収録後オフショット／洗練ブラックコーデの木村拓哉 ■『堂本兄弟2025』に木村拓哉が初登場！ 公開された写真には、スタジオセットのソファに腰掛けた出演者たちの姿が収めら