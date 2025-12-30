30日13時現在の日経平均株価は前日比121.35円（-0.24％）安の5万405.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は518、値下がりは1011、変わらずは70と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は34.5円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が13.37円、中外薬 が8.52円、リクルート が7.82円、フジクラ が7.19円と続いている。 プラス寄与度トップはファスト