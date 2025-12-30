日中間の空路に激震が走っている。航空便情報サービス「航班管家DAST」の最新統計によると、2026年1月の中国発・日本行き路線の欠航便数は2195便に達し、欠航率は40．4％という異常事態だ。とりわけ12月23日から1月5日までの年末年始2週間は46路線が全便運休となり、44万人超の旅行計画に影響が及んでいる。46路線が運航ゼロに、年末年始に直撃した欠航の嵐中国の航空データ分析企業「航班管家DAST」が22日に発表したデータは日中