2025年、東南アジアで4つの詐欺拠点が摘発された。多くの日本人が拘束されているが、なぜ日本人のかけ子が東南アジアの拠点にいるのだろうか。渡航のきっかけはいわゆる闇バイトや知人からの紹介などだというが、その裏で暗躍している組織がいた。■ミャンマーの詐欺拠点から男子高校生を保護 日本中に衝撃が2025年2月、ミャンマーに渡り特殊詐欺に加担していたとみられる愛知県の男子高校生（当時16歳）が保護された。男子高校生