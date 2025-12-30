台湾プロ野球の富邦ガーディアンズは３０日、元阪神のアーロン・ウィルカーソン投手（３６）の加入を発表した。ブルワーズでメジャーデビューしたウィルカーソンは２２年に阪神でプレー。１４試合に登板し５勝５敗、防御率４・０８を残したが１年で退団した。