「全国高校ラグビー・２回戦、佐賀工６−７東海大大阪仰星」（３０日、花園ラグビー場）史上初となるノーシードからの優勝を目指す東海大大阪仰星（大阪第１）が終了間際の逆転劇でシード校の佐賀工（佐賀）を撃破した。元日の３回戦では中部大春日丘（愛知第１）に２６−２６の同点ながら抽選で突破した大分東明（大分）と対戦する。１回戦の坂出第一戦で大会歴代３位タイとなる１３７点を挙げた自慢の攻撃陣が封じられてい