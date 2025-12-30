米俳優ジョージ・クルーニー（６４）と家族全員がフランス人になったと話題を集めている。米紙ロサンゼルス・タイムズは２９日、クルーニーとレバノン出身の国際弁護士で妻のアマル・クルーニーさん（４７）、そして８歳になる双子の息子たちがクリスマス明けの２６日、正式にフランス国籍を取得したことが仏政府官報に掲載されたと伝えた。クルーニー夫妻は２０２１年８月、フランスに農場を購入。米誌「エスクァイア」の先