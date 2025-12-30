秋広＆大江はリチャードとの2対1のトレードで加入リーグ連覇、そして日本一を成し遂げた2025年のソフトバンク。その原動力の一つとなったのが、的確かつ大胆な戦力補強だった。メジャー帰り、現役ドラフト、そして大型トレード。新たに加わった選手たちの1年を振り返ると、優勝チームの中にもくっきりと「明暗」が分かれた。最大の補強は、メジャー挑戦を経て日本球界へ復帰した上沢直之投手だ。開幕からローテーションを守り