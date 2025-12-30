酒席や家庭内でも起こる格闘技イベント「ブレイキングダウン」の試合前日、計量後に起きた出来事が大きな波紋を広げている。同イベントの名物である試合前のトラッシュトーク、乱闘のシーンで事件は起きた。軽量後のフェイスオフで不意打ちのビンタによって選手が失神して転倒。病院で下された診断はくも膜下出血であった。試合中でもなく、凶器が使われたわけでもない。たった一度の平手打ちと、その直後の転倒が、取り返しがつか