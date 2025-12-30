²¬ºê¼Ó³¨ ÇÐÍ¥¤Î²¬ºê¼Ó³¨¡Ê30¡Ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤«¤éÍèÇ¯½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥«¥ó¥Æ¥ì·Ï¤ÎÆÃÈÖ¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£1·î´ü¤Î¿·Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡Ö½Ü¤Î´é¡×¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤«¤é¸µÆü¤ÎÇú¾Ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·½Õ¤ÎÎ¹´ë²è¤Þ¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£²¬ºê¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î8Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë10»þ¡Ë¤Ç¥Ò