12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）内の、連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージの詳細が発表された。【写真】今田美桜、タイトなドレス姿が「美しすぎる」「スタイル抜群」「最高」約3か月ぶりにインスタ更新『あんぱん』スペシャルステージでは、豪華キャストたち、そして『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが紅白のステージに集結。主人公・のぶを演じ、司会