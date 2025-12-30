◇富士山女子駅伝（３０日、静岡・富士山本宮浅間大社前〜富士総合運動公園陸上競技場、７区間＝４３・４キロ）城西大が初優勝に輝いた。１０月の全日本大学女子駅伝も２０００年以来２５年ぶり３回目の優勝を飾っており、悲願の大学駅伝“２冠”を達成。２位に東北福祉大、３位に大東大、４位に名城大、５位に立命大が続いた。最終７区で再逆転し、勝利の立役者になったルーキー大西由菜（１年）は「ここでやらなきゃ一生後悔