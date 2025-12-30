◇第105回全国高校ラグビー2回戦常翔学園5―37桐蔭学園（2025年12月30日花園）常翔学園（大阪第二）は3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第一）に5―37で敗れ、3回戦進出を逃した。相手に2トライを許し、0―14の前半11分、高校日本代表候補のSH元橋直海（3年）がトライ。ただ、その後は得点を重ねられなかった。白木繁之監督は「桐蔭学園さん強かったです。その一言です。とにかく攻め続けることがキーワードだった。前を向