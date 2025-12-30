陸上・全日本大学女子選抜駅伝（３０日・静岡富士山本宮浅間大社前―富士総合運動公園陸上競技場＝７区間、４３・４キロ）――城西大が２時間２２分３６秒で初優勝を飾り、１０月の全日本大学女子駅伝と合わせて２冠を達成した。東北福祉大が１１秒差で過去最高の２位に入り、大東大が３位。連覇を狙った立命大は５位だった。