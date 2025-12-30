エミレーツ航空は、ファーストクラスで新たなラウンジウェアを提供する。一部の長距離路線で、モーダル素材を使用したラウンジウェアを用意する。持続可能な方法で栽培されたブナの木から採取された植物繊維を使い、通気性や軽やかな着心地が特徴。快適な睡眠に最適な温度調整機能も備える。女性向けはブラッシュピンクとライトグレー、男性向けはツートングレーが貴重で、それぞれおそろいのスリッパとアイマスクもセットになって