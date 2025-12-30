内山壮真が内野にコンバート。ポジションを奪えるだろうか(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextヤクルトの内山壮真が激戦区となる内野のレギュラー争いに参戦する。星稜高時代は2年生の夏まで遊撃を守り、その年の秋から中学時代と同じく捕手に再転向した。プロ入り後も捕手としてマスクを被り、打撃を生かすために2025年シーズンは外野守備にも就いた。【動画】ヤクルト期待の星！内山壮真が甲子園の左翼席へ満塁弾を放つそんな内