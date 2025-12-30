◇全日本総合バドミントン選手権最終日（2025年12月30日東京・京王アリーナTOKYO）各種目の決勝が行われ、女子シングルスは山口茜（28＝再春館製薬所）が2―1（21―14、21―23、21―13）で昨年覇者の宮崎友花（19＝ACTSAIKYO）を下し、3年ぶり5度目の大会優勝を果たした。72分間の熱戦を制した山口は、「うれしいです。凄くつかれたんですけど、今大会一番のプレーができたと思う。1年に1回の日本一になれるチャンスな