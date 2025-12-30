サンフレッチェ広島が、DF中野就斗、MF中島洋太朗、MF茶島雄介と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新した。30日に発表した。現在25歳の中野は桐蔭横浜大学在学中の2022年に特別指定選手として広島でデビュー。翌年から正式加入すると、豊富な運動量や強肩を生かしたロングスローで広島の右サイドに君臨。2025シーズンはJ1リーグの37試合に出場し、JリーグYBCルヴァンカップ優勝にも大きく貢献した。現在19歳の中島は広島の