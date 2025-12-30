ものまねタレントのコロッケ（65）が30日、自身のインスタグラムを更新し、超大物との遭遇を報告した。「奇跡が起きたダルビッシュ偶然お会いしました」とパドレス・ダルビッシュ有投手とのツーショットを投稿した。「写真願いして撮ってもらいましためっちゃ嬉しい」とコロッケ。「実物めっちゃかっこよかったょ」とつづった。「#メジャーリーグ」「#ダルビッシュ」「#コロッケ」「#ものまね」と添えた。この投稿に