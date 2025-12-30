阪神の注目の若手選手を紹介する企画第４回は育成の西純矢外野手（２４）を取り上げる。投手登録だった今年２月に「右肘関節鏡視下関節鼠摘出術」を受け、懸命なリハビリに励んだが、投手としての今季中の復帰は叶わなかった。１１月に野手転向が発表され、育成選手として再出発。「１２０」の新しい背番号で外野手登録となった。野手として初めての安芸・秋季キャンプ。初日から走攻守で慣れないトレーニングに苦しんだ。「め