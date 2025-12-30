【モデルプレス＝2025/12/30】女優の本仮屋ユイカの妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が30日、自身のInstagramを更新。第3子の妊娠を発表した。【写真】本仮屋ユイカ、美人妹家族との“顔出し”家族ショット◆本仮屋リイナアナ、第3子妊娠リイナアナは「2025年の私の一大ニュースは、テオが家族に加わったこと」と愛犬を迎えたことをつづった。「そして、新しい命も授かりました」と第3子の妊娠を公表。「3人目にして初