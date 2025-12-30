6年ぶりにNHK紅白歌合戦に出場するAKB48が2025年12月29日、リハーサル後に報道陣の取材に応じた。紅白には、20周年記念コンサートに続いて、高橋みなみさん（34=16年卒業）らOGも出演。OGは他に、前田敦子さん（34=12年卒業）、大島優子さん（37=14年卒業）が取材に応じた。久々のアイドル活動に、高橋さんは「明らかな体力の低下」を感じたというが、大島さんは現役メンバーからエネルギーをもらって「すごく元気」になったそうだ