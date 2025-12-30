２８日、高架式幹線道路の武漢古田一路北区間の下を走る列車。（ドローンから、武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢12月30日】中国湖北省武漢市で28日、湖北交通投資集団が投資し、インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十一局などが建設を手がけた高架式の幹線道路、古田一路北区間が正式に開通した。全長2.78キロで、滬渝蓉（こゆよう）高速鉄道（上海−重慶−四川省成都）、漢丹鉄道（武漢市漢口−丹江口市丹江）、市内を