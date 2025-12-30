【新華社ウルムチ12月30日】中国国家統計局は26日、2025年の綿花生産量を発表した。主要産地である新疆ウイグル自治区の生産量は、初めて600万トンを超え、全国の92.8％に当たる616万5千トンとなった。新疆では今年、栽培地域ごとに主要綿花15品種を選定して公表した。耕起、播種（はしゅ）から収穫までの工程における機械化率は97.5％を超える見通しだ。新疆は中国最大の綿花産地で、生産量のほか、単位面積当たり収量、作