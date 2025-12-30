上海黄浦江の観光船に乗り記念撮影をする外国人観光客。（１１月５日撮影、上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海12月30日】中国上海市文化・観光局はこのほど、1〜11月に同市を訪れたインバウンド客（入境観光客）は前年同期比約40％増の828万2千人となり、2024年の通年実績を上回ったと明らかにした。うち外国人は、約50％増の628万7千人に上った。市文化・観光局は、中国のビザ緩和政策の継続的な拡大と、利便性が高く個