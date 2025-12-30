アメリカ・ハワイ島で28日、海で溺れたとみられる日本人観光客の26歳の男性が死亡しました。地元警察によりますと、ハワイ島カウ地区で28日午後、東京都世田谷区のオゴシ・カンさん（26）が海で溺れたとみられ、その後、死亡しました。オゴシさんは家族と一緒にハワイ島を訪れていて、崖から海に飛び込んだとみられています。しかし、オゴシさんは飛び込んだ後も動かず、その後、搬送先の病院で死亡が確認されたということです。地