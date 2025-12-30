「バドミントン・全日本総合選手権」（３０日、京王アリーナ東京）女子シングルス決勝が行われた。世界選手権女王で五輪３大会連続代表の山口茜（再春館製薬所）は、前回優勝の宮崎友花（１９）＝ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ＝を２−１で下し、２０２２年大会以来３年ぶり５度目の優勝を果たした。第１ゲームは、山口が８連続得点などで２１−１４と圧倒。ただ第２ゲームは宮崎が意地を見せ、ジュースの末に２３−２１で取り切り、