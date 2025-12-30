「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦」（３１日、大田区総合体育館）ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦の前日計量が３０日、都内で行われた。元世界４階級制覇王者でＷＢＡ同級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝はリミットの５３・５キロ、ＷＢＡ同級１１位のマイケル・オルドスゴイテイ（２４）＝ベネズエラ＝は２００グラムアンダーの５３・３キロで、ともに一発クリアした。続けて会見が行われ、５階級制覇を目