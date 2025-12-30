きょう午前、千葉県館山市でトラックや乗用車など複数台が絡む事故があり、1人が病院に運ばれました。きょう午前10時45分ごろ、館山市正木の路上で「トラックと乗用車の事故」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、トラックと乗用車4台など、6台ほどが絡む事故があり、1人が病院に運ばれたということです。けがの程度などは明らかになっていません。警察は事故の原因を調べています。