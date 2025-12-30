「バドミントン・全日本総合選手権」（３０日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）女子シングルス決勝で前回女王の宮崎友花は、世界選手権覇者の山口茜に１−２で敗れ、連覇を逃した。第１ゲームを先取された宮崎は、第２ゲームも先行を許す苦しい展開。それでも終盤に１８−１８と追いつくと、緩急をつけて粘り最後は鋭いスマッシュで１９−１８と逆にリードを奪った。先にゲームポイントを奪った宮崎が粘る山口を押し切って、２３