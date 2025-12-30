中国軍が行っている軍事演習について、台湾国防部はけさまでに軍用機のべ130機が台湾周辺で活動しているのを確認したと発表しました。中国軍はきのうから台湾周辺で軍事演習を行っていますが、台湾国防部によりますと、日本時間のけさ7時までの24時間に、のべ130機の中国軍用機と14隻の艦船、海警局の船舶8隻が台湾海峡で確認されたと発表しました。このうち軍用機90機が〓事実上の停戦ライン〓である中間線を越えたとしています。